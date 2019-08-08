Son Dakika
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek

Mustafa Cengiz: (Falcao) İnşallah diyeyim

Nesrin AYDIN YALDIZ-Ebru KURT-Fatih POYRAZ/ANKARA,() Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferi için, "İnşallah diyeyim" yorumunu yaptı. TFF Süper Kupa maçının ardından basın mensuplarına konuşan Cengiz, Monaco'dan...

Spor 08.08.2019, 01:19
Mustafa Cengiz: (Falcao) İnşallah diyeyim

Nesrin AYDIN YALDIZ-Ebru KURT-Fatih POYRAZ/ANKARA,()

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao transferi için, "İnşallah diyeyim" yorumunu yaptı.
TFF Süper Kupa maçının ardından basın mensuplarına konuşan Cengiz, Monaco'dan transfer edilmesi beklenen Kolombiyalı futbolcuyla ilgili, "İnşallah kampta açıklama olursa okuruz. İnşallah diyeyim" dedi.
Finali değerlendiren Mustafa Cengiz, "Sıcağa ve rutubete rağmen güzel bir maç oldu. Bugün biz kupayı kaldırdık. Çok mutluyuz. İnşallah adil, dürüstçe ve hakça bir yarış içinde liglerimiz devam eder" ifadelerini kullandı.

Tüm takımlara sezon başlamadan başarılar dilediğini de aktaran Cengiz, "Tüm rakiplerimize esenlikler diliyorum. Akhisarspor da gördüğünüz gibi tabiri caiz ise 'taş gibi' bir takım. Ben onlara da alışkın oldukları ligden geri dönüş diliyorum" diye konuştu.
Mustafa Cengiz, sözlerine şöyle devam etti;
"Sezon başı. Tabiri caizse bu sahada ilk kez oynadık. Güzel bir saha, 22 bin kişilik. Türkiye, saha ve altyapıda Avrupa'yı yakalamış ve geçmiş durumda. İnşallah futbolumuzla da sadece Galatasaray değil, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlara birlikte Avrupa'yı yakalar, geçeriz. Dünyanın tepesine çıkarız. İnşallah en tepede Galatasaray'ımız olur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mustafa Cengiz'in açıklamaları

08.08.2019 - Haber Kodu : 190808007

Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 08 Ağustos 2019
İmsak 04:06
Güneş 05:45
Öğle 12:59
İkindi 16:51
Akşam 20:04
Yatsı 21:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@