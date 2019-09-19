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Mustafa Cengiz: "İnsanla hayvanı ayıran edeptir"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bugün yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Saçmalayan birine karşı siz de yanıt vermeye kalkarsanız, siz de saçmalarsınız. İnsanla, hayvanı ayıran edeptir. Edebimi bozmak istemiyorum, spor kamuoyunun da bu edep çizgisinde kalmasını temenni ediyorum" dedi.

Spor 18.09.2019, 19:23
Mustafa Cengiz: "İnsanla hayvanı ayıran edeptir"
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bugün yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Saçmalayan birine karşı siz de yanıt vermeye kalkarsanız, siz de saçmalarsınız. İnsanla, hayvanı ayıran edeptir. Edebimi bozmak istemiyorum, spor kamuoyunun da bu edep çizgisinde kalmasını temenni ediyorum" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların Club Brugge ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamalarına cevap verdi. Cengiz, geçen sene de Moskova maçına çıkmadan önce Kulüpler Birliği’nin saçma sapan açıklama yaptığını belirterek, "Yine ülkemiz için puan maçına çıkacağız, hangi vizyon içerisinde bunlar dile getiriliyor, açıklamada zorlanıyorum. ’Eskilerin bir lafı var, saçmalamanın açıklaması olmaz. Saçmalayan birine karşı siz de yanıt vermeye kalkarsanız, siz de saçmalarsınız. İnsanla, hayvanı ayıran edeptir. Edebimi bozmak istemiyorum, spor kamuoyunun da bu edep çizgisinde kalmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"CAMİALARI TEMSİL EDEN İNSANLARIN SÖZLERİNE DİKKAT ETMESİ GEREKİR"

Sarı-kırmızılı takımın başkanı, TFF’nin tweetini önce trol zannettiğini vurgulayarak, "Neden TFF, Galatasaray’ın ve diğer Türk takımlarının adını zikretmekten imtina ediyor, anlamıyorum. Ben kavgayla çatışmayla bu toplumun daha da huzursuzluğa gideceğine inanan bir insanım. Sözcükleri saygısızlık derecesinde kullanmak istemiyorum. Camiaları temsil eden insanların sözlerine dikkat etmesi gerekir. Ben 19.05 eyleminin bilinçli yapıldığına inanıyorum. Aksine kimse beni ikna edemez. Bu camiaları temsil eden insanların, sözlerine, sözcüklerine dikkat etmesi gerekir. 19:05 olayının kasti yapıldığına inanıyorum. Rastgele orada bir şey yapılmaz. Bunu kanıtlamaları güç. Edep aklın ziynetidir arkadaşlar" diye konuştu.

"SİNSİ HAREKETLER İÇİNDE OLMAYALIM"

Fatih Terim’in "Maçlar sahada kazanılır, masada kazanılmaz" sözlerine de katıldığını ifade eden Cengiz, "Bu söze kızacak olan insan masa düzeneği yapacak insandır. Maçlar sahada kazanılır, doğru. Hakeme ya da kendine göre uydurulmuş kurallara göre değil. Lütfen saygı sınırları içinde kalalım. Sinsi hareketler içinde olmayalım. Bir Falcao’nun gelişi, Falcao’yu Galatasaray’ı ve Türkiye’yi İstanbul’da birinci sıraya taşıdı. Başarılı olması için dua ediyorum. Brugge ile 3 kere oynadık. 1 beraberlik 2 yenilgi almışız. İnşallah bu makus talihi bugün kırarız diye ümit ediyorum" açıklamasında bulundu.

(İHA)
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