Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılı ekibe katılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Cengiz, "Falcao gibi dünya çapında çok değerli bir karakter ve oyuncunun Galatasaray'a katılmasından dolayı çok mutluyum. Falcao'yu 20-30 bin civarı taraftarımızın karşıladığı söyleniyor. Bu seyirciyi siz belirli bir çıkar karşılığında ya da belirli bir siyasi veya ticari güdüyle oraya asla sürükleyemezsiniz. Yaklaşık 7 saat beklediler. Bu tutku, bu sevgi Galatasaray'ı büyük yapıyor. Bu sevgi diğer Türk takımlarında da var ama bizde biraz daha fazla var sanırım. Biz bununla övünüyoruz, rakiplerimizi asla küçük görmüyoruz. Galatasaray taraftarına ben çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.





- Cengiz: "Taraftarın verdiği manevi destek olmasaydı bu kadar ısrarlı olamazdık"





Kolombiyalı futbolcunun transfer sürecinin üç aydır sürdüğüne dikkati çeken Cengiz, şunları kaydetti:

"Taraftarın verdiği manevi destek olmasaydı bu kadar ısrarlı olamazdık. Bize gelen tepkileri biliyorsunuz. Biz bunlardan alınmadık, her zaman Galatasaray taraftarının bize olan pozitif bakışından etkilendik. Onlar için hizmet etmenin bir şeref olduğunu her zaman düşündük çünkü biz de taraftarız. Biz kendimize düşeni yaptık, Falcao üzerine düşeni yaptı. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum, 1,5 yıllık yöneticilik yaşantımızda çok şeyler yaşadık. Çok sevinç yaşadık. Çok ihanetler ve üzüntüler de gördük. Falcao ile müteaddit görüşmeler yaptık. Gerek yüz yüze yaptığımız görüşmelerde gerek sözle yaptığımız görüşmelerde Falcao'nun bir adım geriye gitmediğini gördük. Herkese saygı duyuyorum fakat kişilik, karakter, dürüstlük ve doğruluk aslında olması gereken duygular. Bunlar fazlasıyla Falcao'da var. Falcao daha ilk günden Türkiye ve Galatasaray ile kaynaşmış, iç içe girmiştir. Türkiye futbol ile yatan futbol ile kalkan bir ülkedir. Falcao gibi dünya çapındaki yıldızların artık ana hedefi maddi çıkarlar değil manevi tatmindir. Bunu özellikle söylüyorum, kendisi mevcut bulunduğu durumdan maddi fedakarlıklar yaparak Galatasaray'ı tercih etmiştir. Bu, Türkiye için de Türkiye’nin futbol marka değeri için de güzel bir olaydır. Türkiye’nin yayıncı kuruluşunun gelirlerine bir katkıdır, total olarak Türk futboluna katkıdır."





- Albayrak: "Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm"





Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ise şunları kaydetti:

"Ben ve ailem çok zor günler yaşadık. Hakikaten aile düzenim bozuldu. Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm. Çok acımasızca eleştirildim. Ben bu kulüpte çok uzun yıllar hizmet ettim, ömrüm olduğu müddetçe etmeye de devam edeceğim. Mustafa Cengiz başkanıma bana verdiği yetki ve her an verdiği destek için teşekkür ediyorum. Başkanım benim bu kadar arkamda durmasa bana yetki vermeseydi Falcao burada olmayabilirdi. Başkanıma ve Yusuf Günay'a teşekkür ediyorum. Adam gibi adam Falcao. Birinci gün sarıldık, kucaklaştık. Galatasaray'a gelmek için ne kadar çırpındığını gördüm. Muslera'ya ve Mert'e sürekli kendisini arattım. O sağlam durduğu sürece desteğimizin hep onunla beraber olduğunu söyledim. Allah'ın izniyle Galatasaray formasını giyeceğini kendisine ilettim. O da çok sağlam durdu. Tekrar huzurlarınızda Falcao'ya 'I love you' diyorum ve teşekkür ediyorum."



