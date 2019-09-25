Mustafa Kaplan: “Derbiyi kazanarak 3 puan ile tanışmak istiyoruz”
MKE Ankaragücü ile derbi maçına çıkacak Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Derbiyi kazanarak 3 puan ile tanışmak istiyoruz” dedi.
MKE Ankaragücü ile derbi maçına çıkacak Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Derbiyi kazanarak 3 puan ile tanışmak istiyoruz” dedi.
Türkiye Kupası’nda Osmaniyespor ile oynayacakları maç öncesi antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Kupada hedefimiz tur atlamak” derken, hafta sonu 7 yıl aradan sonra ligde oynanacak olan Ankara derbisine de değinerek “Ankaragücü maçını iyi bir şekilde bitirip 7 yıl aradan sonra oynayacağımız derbiyi kazanıp 3 puan ile tanışmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“KUPADA HEDEFİMİZ TUR ATLAMAK”
7 YIL SONRA ANKARAGÜCÜ İLE İLK DERBİ
Hafta sonu Ankaragücü ile oynayacakları derbide hedeflerinin 3 puan olduğunu vurgulayan Kaplan, “Ankaragücü ve Gençlerbirliği arasındaki derbi her iki takım taraftarı ve camiası için önemli bir maç. İyi geçeceğini ve centilmence bir maç olacağını düşünüyorum. İki takımında puana ihtiyacı var. Biz kazanmak istiyoruz. Hamlelerimiz ve planlarımız her maç olduğu gibi kazanmak üzerine olacak. Cesaretli futbolumuzu bu maçta da sahaya yansıtmak istiyoruz. Ankaragücü maçını iyi bir şekilde bitirip 7 yıl aradan sonra oynayacağımız derbiyi kazanarak 3 puan ile tanışmak istiyoruz” diye konuştu.
“TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ”
Mücadeleyi kazanarak taraftarı mutlu etmek istediklerini belirten Kaplan, “TSYD Kupası’nda tek maç oynayıp kupayı kazanmıştık. Fakat bu puan maçı. Her iki kulüpte de bu derbileri yaşayan birisi olarak maçın nasıl geçeceğini de biliyorum. Ama Gençlerbirliği olarak hedefimiz 3 puan. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Derbiyi kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi.(İHA)
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