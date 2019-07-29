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Mustafa Pektemek Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen ve bonservisi elinde olan Mustafa Pektemek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 29.07.2019, 16:35 29.07.2019, 17:13
Mustafa Pektemek Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen ve bonservisi elinde olan Mustafa Pektemek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve mukavelesi elinde bulunan Mustafa Pektemek’in yeni adresi beli oldu. 30 yaşındaki tecrübeli golcü, İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Pektemek, lacivert-beyazlı ekiple mukaveleyi, Kemerburgaz Tesisleri’nde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu törende attı. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımla 18 maça çıkan Pektemek, süre aldığı bu maçlarda 5 gol, 3 de asist üretti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Mustafa Pektemek Kasımpaşada #Beşiktaş #futbol #spor #spor haberleri #kasımpaşa #Mustafa Pektemek
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