“MXGP'de hünerlerimizi göstermek istiyoruz“

İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabında yarışacak Şakir Şenkalaycı, Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) ev sahipliğinde Afyonkarahisar'da yarın başlayacak ve 8 Eylül Pazar gününe kadar sürecek şampiyonada mücadele edecek Şenkalaycı, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık bir aydır aralıksız hazırlandıklarını belirten 38 yaşındaki milli sporcu, "Altı Türk sporcu olarak elimizden gelen bütün hünerleri ve imkanları göstermek istiyoruz. Amacımız burada birinci olmak, üçüncü olmak veya beşinci olmak değil. Dünya Motokros Şampiyonası, motor sporlarının içinde en büyük organizasyonlardan biri. Fabrika sürücülerinin ve fabrika takımlarının mücadele ettiği bir yarış. Bireysel sporcuların çok başarılı olamadığı bir yer burası. Dolayısıyla ülkemizde ikincisi yapılacak ve önümüzdeki üç yıl daha gerçekleştirilecek şampiyonada Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için o yarışın içinde beraber mücadele etme gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Şakir Şenkalaycı, Afyonkarahisar'daki müsabakalar öncesinde destek beklediklerini vurgulayarak, "Umuyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da orada olur. Türkiye Motosiklet Federasyonu ellerinden geldiğince, bütçeleri yettiğince Türk sporuna destek olmaya çalışıyor ama bütçeler kısıtlı olduğu için eksik kalıyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız orada olayın renginin farklı olduğunu görür. Bizlerle konuşma fırsatı olur. Biz de sıkıntıları ona anlatır, sonraki yarışlarda daha güçlü oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şakir Şenkalaycı, geçen yıl Afyonkarahisar'da düzenlenen organizasyonda takım olarak yabancılık çektiklerini aktararak, "Çok farklı bir organizasyon. Hiç alışık olmadığımız bir sistemle yürüyor. Bizim motosikletlerimiz, servis ekibimiz, arkamızdaki destek çok zayıf olduğu için mücadele etme şansımız oldukça zor. Ancak ben inanıyorum ki şampiyonayı geçen seneye göre biraz daha iyi bir noktada sonuçlandıracağız. Kazasız belasız bir yarış geçmesini umuyorum." diye konuştu.

Dünya şampiyonasında neredeyse her hafta yarış yapıldığını hatırlatan Şenkalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seyir keyfi çok yüksek bir yarış. Çok büyük bütçeler, çok büyük sponsorlar var. Artık ülkeler bu işe el atmış durumda. İstanbul Park gibi bir pistte tribüne oturuyorsunuz ve sadece önünüzden geçerken motor sesini duyuyorsunuz, geçip gidiyor. Motokrosta ise her an dolu dolu yaşanıyor."

- "Tam bir spor tesisi"

Şakir Şenkalaycı, 2018 yılında Uluslararası Motosiklet Federasyonundan (FIM) "en iyi altyapı" ödülünü alan 250 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Afyon Motor Sporları Merkezi ile ilgili övgü dolu sözler kaydetti.

Yaklaşık 30 senedir aktif olarak bu sporun içerisinde bulunduğunu ifade eden milli sporcu, "Ben dünyanın her yerinde yarışmış ve yarışmaya devam eden bir pilotum. Ülkemizde şöyle bir durum var: Ya en iyisini yaparız, ya da hiç yapmayız. Afyonkarahisar doğru bir merkezdi. Türkiye'de neredeyse herkesin çok rahat bir şekilde ulaşabileceği bir yer. Dünyanın hiçbir yerinde pistin dibinde oteller ve hastaneleri olan bir parkur yok. Buradan dolayı çok şanslıyız." şeklinde görüş belirtti.

Merkezin önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizen Şenkalaycı, şunları kaydetti:

"İçerideki kullanılan topraktan, idari binalara kadar dünyada ilk üç sıranın içinde olan bir pist. Bu Türkiye için çok büyük bir olay. Şahsım da bu işleri yapan arkadaşlarla beraber mimarisini oluşturduk. Eninden boyuna her yer ölçülü, kullandığımız toprak özel... Parkurda sadece alttan ısıtma diye bir sistem yok. Öyle bir şey zaten yok da o olsaydı abartı olmazdı. Tam bir spor tesisi. Ben inanıyorum seneye üstünü bile kapatabiliriz."