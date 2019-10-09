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Nabil Dirar ameliyat oldu

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar fıtık ameliyatı oldu.

Spor 09.10.2019, 15:26 09.10.2019, 15:48
Nabil Dirar ameliyat oldu

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar fıtık ameliyatı oldu.

Sarı-lacivertli takımın 33 yaşındaki Faslı oyuncusu Nabil Dirar’a, kasık ağrıları nedeniyle tetkikler yapıldı. Başarılı futbolcu, çift taraflı sporcu fıtığı teşhisinin ardından ameliyat oldu. Futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#ameliyat #spor #Nabil Dirar #fenerbahçe
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