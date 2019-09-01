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Nadal, ABD Açık'ta 4. turda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler dünya 2 numarası Rafael Nadal dördüncü tura yükseldi.

Spor 31.08.2019, 21:39 31.08.2019, 23:58
Nadal, ABD Açık'ta 4. turda
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İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler dünya 2 numarası Rafael Nadal dördüncü tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasını daha önce 3 kez kazanan İspanyol Nadal, üçüncü turda Hyeon Chung ile karşılaştı.

Nadal, dünya klasmanının 170. basamağındaki rakibini 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek tur atlayan taraf oldu.

İspanyol tenisçi, dördüncü turda John Isner-Marin Cilic maçının galibiyle karşılaşacak.

Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens, klasmanın 30 numarası Alman Julia Goerges'a 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olarak üçüncü turda elendi.

Eski dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki de Kanadalı Bianca Andreescu 6-4'lük setlerle 2-0 yenildi ve turnuvaya üçüncü turda veda etti.

#ABD Açık #Caroline Wozniacki #grand slam #Kiki Bertens #Rafael Nadal #tenis
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