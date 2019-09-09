Nadal, Gözünü O Rekora Kilitledi! 3-2...

Teniste sezonunun en son grand slam turnuvası ABD Açık'ta şampiyon olma başarısı elde eden Rafael Nadal, tek erkeklerde rekor sahibi olan ve henüz kimsenin yaklaşamadığı rakibi Roger Federer'e yaklaşan ilk isim oluyor.

ABD, New York şehrinde gerçekleştirilen ABD Açık'ta, tek erkekler final karşılaşmasında 5 numaralı seribaşı Rus Daili Medvedev karşısında setlerde 2-0'lık öne geçiş elde etmeyi başaran Nadal, rakibinin durumu 2-2 yapmasıyla birlikte oldukça zor bir oyun yaşadı.

Kariyerinin ilk grand slam finalini oynamakta olan 23 yaşındaki genç Medvedev karşısında son seti 6-4'lük üstünlükle kazanan Nadal, 19. grand slam şampipyonluğunu da bu şekilde kazanmış oldu.

Ünlü İspanyol tenisçi Nadal, 20 şampiyonlukla bu alanda rekor sahibi olan kendisinden 5 yaş büyük İsviçreli Roger Federer ile arasındaki farkı 1'e indirmeyi başardı. Fransa Açık'ta 12 kez şampiyonluk elde ederek ulaşılması oldukça zor bir başarı altına imza atan başarılı tenisçi Nadal, ABD Açık'ta 4, Wimbledon'da 2 ve Avustrayla Açık'ta 1 kez şampiyonluk elde ederek kariyerinin çıkış dönemini yakaladı.