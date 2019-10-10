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Nagatomo attı, Japonya farklı kazandı

- 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mücadele eden Japonya, Galatasaray'da forma giyen Nagatomo'nun gol attığı maçta Moğolistan'ı 6-0'la geçti

Spor 10.10.2019, 16:19
Nagatomo attı, Japonya farklı kazandı

ANKARA (AA) - 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Japonya'nın Moğolistan'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada, Galatasaray'da forma giyen Yuto Nagatomo da gol attı.

Elemelerin 2. turunda F Grubu'nda oynanan karşılaşmada, Japonya, Saitama Stadı'nda Moğolistan'ı ağırladı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 22. dakikada Minamino, 29. dakikada Yoshida, 33. dakikada Nagatomo, 40. dakikada Nagai, 57. dakikada Endo ve 82. dakikada Kamada'nın golleriyle rakibini 6-0 mağlup etti.

Grupta ilk maçına çıkan Japonya, aldığı 3 puanla ikinci sıraya yükselirken, ikinci maçından mağlup ayrılan Moğolistan ise 3 puan ve averaj farkıyla 3. sırada yer aldı.

#japonya #Galatasaray #2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri #Yuto Nagatomo
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