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Napoli, Llorente'yi transfer etti
ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, İspanyol santrfor Fernando Llorente'yi kadrosuna kattı.
Spor 02.09.2019, 09:02 02.09.2019, 11:31
ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, İspanyol santrfor Fernando Llorente'yi kadrosuna kattı.
Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Llorente'nin sözleşme imzalarken çekilen fotoğrafına yer vererek, "Hoş geldin Fernando" ifadeleriyle transferi açıkladı.
İtalyan basınına göre, 34 yaşındaki İspanyol oyuncu, Napoli'ye 2 yıllık imza atarken, yıllık 2,5 milyon avro kazanacak.
Napoli'ye transferiyle Llorente, 4 yıl aradan sonra Serie A'ya dönmüş oldu.
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