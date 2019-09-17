Naz Arıcı, buz pateninde rakip tanımıyor

Yenimahalle Belediyesi’nin Artistik Buz Pateni Milli Sporcusu Naz Arıcı, Bursa Kestel Olimpik Buz Pisti’nde düzenlenen 28 Yaş üstü Yetişkinler Türkiye Şampiyonası’nda açık ara farkla altın madalya kazanarak Türkiye 1’incisi oldu.

2017 yılında Almanya’da düzenlenen ISU Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Yarışması Silver Ladies 1 kategorisinde, rekor puanla altın madalya kazanarak Yenimahalle’nin ismini dünyaya duyuran Milli sporcu Naz Arıcı, başarılarına bir yenisini ekleyerek Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından yapılan, toplamda 41 sporcunun katıldığı şampiyonada, altın madalya alarak Türkiye Şampiyonluğu’nu kazandı.

Hedef altın sezonu yaşamak

Dördüncü kez üst üste kazandığı ulusal şampiyonluğun, antrenörü Timuçin Özbükücü ile uyguladığı disiplinli çalışmanın bir sonucu olduğunu belirten Altın Kuğu Naz Arıcı “ Antrenörümle birlikte katıldığım tüm turnuvalara disiplinli ve öz verili bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu sporu çok seviyorum. Önümüzde 31 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında Slovenya’da düzenlenecek olan “SwanChallange 2019” yarışması var. Bu yarışmada Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü’nü gururla temsil ederek Artistik ve Uzun programlarda iki yarışmaya katılacağım. Hedefim yarışma sonuncunda altın madalya kazanarak bu sezonu altın sezonum yapmak” şeklinde konuştu.

Başkan Yaşar’a şampiyonluk hediyesi

Ayrıca Ocak 2020’de 3 bin’in üzerinde sporcunun katılacağı dünyanın en büyük kış sporları faaliyeti olan Dünya Masterlar Kış Oyunları (Winter World Masters Games) yarışmasına Türkiye’den katılmaya hak kazanan ilk ve tek sporcu olduğunun altını çizen Altın Kuğu “ Bu şampiyonada alacağım bir derece benim, ilçemin ve Türkiye’nin adının dünyaya duyurulması açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye Şampiyonası’nda kazandığım şampiyonluğu bu alanda bana destek sunan ve her zaman yanımda olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a hediye ediyorum. Kulüp Başkanımız ve antrenörüm ile uyum içerisinde ve azimle çalışarak önümüzdeki turnuvalardan başarı ile döneceğime yürekten inanıyorum” dedi.