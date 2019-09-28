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Neslihan Yiğit'ten bronz madalya

- Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Uluslararası Maldivler Challenge Turnuvası'nda bronz madalya kazandı

Spor 28.09.2019, 18:29
Neslihan Yiğit'ten bronz madalya


İSTANBUL (AA) - Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Uluslararası Maldivler Challenge Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Maldivler'in Male kentine düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonda mücadele eden Neslihan Yiğit, yarı finalde ABD'li Iris Wang ile karşılaştı.

Müsabakayı 2-0 yitiren Neslihan Yiğit, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı ve bronz madalya aldı.

#Badminton #bronz madalya #Neslihan Yiğit #Uluslararası Maldivler Challenge Turnuvası
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