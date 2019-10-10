Neymar'dan milli takımda "dalya"
- Senegal ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Brezilya Milli Takımı'nın formasını 100. kez giyen 27 yaşındaki Neymar, bu onura erişen en genç oyuncu oldu
İSTANBUL (AA) - Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda 100 kez forma giyen en genç oyuncu oldu.
Neymar, Brezilya'nın Senegal ile Singapur'da oynadığı ve 1-1 berabere biten hazırlık maçında milli takım formasıyla 100. kez sahaya çıktı. Senegal'e karşı 90 dakika sahada kalan Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda bu rakama ulaşan en genç oyuncu olmayı başardı.
Ayrıca karşılaşma öncesi eski Brezilyalı golcü futbolcu Bebeto, Neymar'a 100 numaralı milli takım forması hediye etti.
Yıldız futbolcu Neymar, Cafu, Roberto Carlos, Lucio, Claudio Taffarel, Dani Alves ve Robinho'dan sonra Brezilya Milli Takımı'nda 100 maça ulaşan 7. futbolcu olma unvanına erişti.
Öte yandan milli takımda 61 golü bulunan Neymar, Ronaldo'nun bir gol gerisinde yer alıyor. Brezilya Milli Takımı'nın en golcü ismi Pele'nin ise 77 golü bulunuyor.
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