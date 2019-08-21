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Nihat Özdemir’den A Milli Kadın Voleybol Takımı için destek çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ankara’da düzenlenecek olan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı için destek çağrısında bulunarak, "Takımımız desteğini hissettikçe daha iyisini yapmak için güç bulacak" dedi.

Spor 21.08.2019, 12:03
Nihat Özdemir’den A Milli Kadın Voleybol Takımı için destek çağrısı
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ankara’da düzenlenecek olan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı için destek çağrısında bulunarak, "Takımımız desteğini hissettikçe daha iyisini yapmak için güç bulacak" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ankara’da 23 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı için destek çağrısında bulundu. Milli Takımlar sosyal medya hesabından paylaşılan videoda açıklamalarda bulunan Başkan Özdemir, birlik mesajı vererek, "Ülkemiz Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak ve ben de Ankara’da Filenin Sultanları’nın yanında olacağım. İnanıyorum ki takımımız, desteğini hissettikçe daha iyisini yapmak için güç bulacak, şampiyonluk için sahaya daha inançlı çıkacak. Destek, dayanışma bir olmak, kenetlenmek bizim ülkemizin doğasında var. Tüm sporseverler bu heyecana ortak olmak için, bu yolu birlikte yürümek için milli takımımızın etrafına kenetlenelim. Haydi milli takımımızı hep beraber destekleyelim. Bir olmak bizim doğamızda var” şeklinde konuştu.

(İHA)
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