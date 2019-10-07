Flaş HaberGenç milli güreşçilerden 54 madalya!
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Nilgün Sarıoğlu’ndan altın madalya
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası Kocaeli’nde yapıldı. Müsabakalara Antalyaspor adına katılan sporcular, antrenör Luidmila Sert önderliğinde madalya mücadelesi verdi. 5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona gençler kategorisinde katılan Nilgün Sarıoğlu, genel tasnifte 3’üncü olurken, ip aletinde finallerde yarıştı ve 1’inci olarak kürsünün zirvesine çıktı.
Spor 07.10.2019, 14:21
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