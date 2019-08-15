Nişandan dönenleri taşıyan midibüs kaza yaptı: 8 yaralı
Isparta’da nişandan dönen vatandaşları taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak şarampolde devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Isparta’da nişandan dönen vatandaşları taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak şarampolde devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar yolu Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Manavgat ilçesinden Afyonkarahisar’a gitmek üzere yola çıkan İbrahim G. yönetimindeki 03 AAF 578 plakalı özel servis midibüsü, nişan töreninden dönen vatandaşları taşıdığı sırada önüne çıkan başka bir araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı.
YARALILAR AMBULANSLARLA ÇEŞİTLİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Talihsiz kazada sürücü İbrahim G. ambulansta yapılan ilk müdahale sonrasında tedaviyi kabul etmezken, şu ana kadar ilk belirlemelere göre, Fatma B., İsmail B., Havva B., Abdullah B., Sabire Ç., Yaşar Ç., Emine D. ve Fadime F. olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.
Kazada aracın içerisinde bulunan görgü tanıklarından 16 yaşındaki Tahsin Gökmen, “Biz yolda gelirken kavşaktan bir araba çıktı. (Bizim) Şoför selektör yaptı ve onu kurtaracağız derken, sağ şeride yanaştık. Fren yaptık, o aracı kurtardık ama bizim araç kaymaya başladı. (Midibüs) Yaklaşık 200 metre kadar kaydı, sonra buraya devrildi. Nişandan geliyorduk, Manavgat’tan Afyon’a gidiyorduk”
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi alına alındı.(Feti Kılıç /İHA)
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