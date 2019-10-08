Nwakaeme kendine geldi!
Geçen sezon 11 gol ve 10 asistle Trabzonspor’un en skorer oyuncularından olan Anthony Nwakaeme, ligde son iki haftada attığı gollerle eski günlerinin sinyalini verdi.
Spor 08.10.2019, 11:27
Geçen sezon 11 gol ve 10 asistle Trabzonspor’un en skorer oyuncularından olan Anthony Nwakaeme, ligde son iki haftada attığı gollerle eski günlerinin sinyalini verdi.
TRABZONSPOR NWAKAEME’NİN GOL ATTIĞI MAÇLARI KAYBETMİYOR
Trabzonspor, Nijeryalı oyuncunun Süper Lig’de gol attığı maçları ise kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibinin en skorer oyuncusu olan Nwakaeme, 8 maçta 10 gol atarken söz konusu maçlarda bordo-mavililer 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek mağlubiyet görmedi. Bu sezon ise Nwakaeme’nin gol attığı Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarından 6 puan çıkartan Trabzonspor zirve yarışında kritik puanlara imza attı.(İHA)
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