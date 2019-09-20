Nwakaeme siftah yapamadı
Trabzonspor’da yaşanan sakatlıklar hucüm bölgesini vurdu. Geçtiğimiz sezon 11 gol ve 10 asistle oynayarak skora en çok katkı veren isimlerin başında gelen Anthony Nwakaeme bu sezon ise oynadığı 9 resmi müsabakada skora katkı yapamadı.
Trabzonspor’da yaşanan sakatlıklar hucüm bölgesini vurdu. Geçtiğimiz sezon 11 gol ve 10 asistle oynayarak skora en çok katkı veren isimlerin başında gelen Anthony Nwakaeme bu sezon ise oynadığı 9 resmi müsabakada skora katkı yapamadı.
Trabzonspor’da üst üste gelen sakatlıklar en çok hücum bölgesini etkiledi. Bu sezon 4 Süper Lig ve 5 Avrupa Kupası maçı oynayan bordo-mavililerde geçtiğimiz sezonun en skorer oyuncusu olan Nwakaeme ilk on birde sahaya çıktığı 9 resmi müsabakada henüz golle tanışmazken skora da katkıda bulunamadı. Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 10 gol ve asist ile oynarken, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 gol atmıştı. Bu sezon 4 Süper Lig maçında 362 dakika sahada kalırken, 5 Avrupa Kupası maçında ise 349 dakika süre aldı. Söz konusu maçlarda skora katkı yapamayan oyuncu, geçtiğimiz sezonki performansını aratıyor.
EKUBAN VE RODALLEGA’YI ARIYOR
SİVASSPOR MAÇINI BEKLİYOR
Süper Lig’de ve Avrupa Kupası maçlarında henüz golle tanışamayan Nijeryalı oyuncu, 23 Eylül Pazartesi günü bordo-mavililerin deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçını beklemeye başladı. Takım arkadaşlarının yaşadığı sakatlıklardan dolayı moralsiz olduğu bilinen Nwakaeme’ye Teknik Direktör Ünal Karaman, moral vererek müsabakalara motive etmeye çalışıyor. Sivasspor maçıyla birlikte çıkışa geçmeyi hedefleyen Nijeryalı oyuncu, hücum bölgesinde daha etkili performans ortaya koyarak, skora katkıda bulunmayı amaçlıyor.
(İHA)
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