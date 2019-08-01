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Obi Mikel ve Ekuban’a özel antrenman

Trabzonspor’da Afrika Kupası nedeniyle takıma geç katılan Ekuban ile yeni transfer Obi Mikel için özel antrenman programı uygulandı.

Spor 01.08.2019, 13:44
Obi Mikel ve Ekuban’a özel antrenman

Trabzonspor’da Afrika Kupası nedeniyle takıma geç katılan Ekuban ile yeni transfer Obi Mikel için özel antrenman programı uygulandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren T rabzonspor’da Afrika Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve yeni transfer Obi Mikel sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolleri tamamlanan bordo-mavili futbolcular, kendilerine uygulanan özel antrenman programı dahilinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürdü.

(İHA)
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