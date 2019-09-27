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Off Road heyecanı başlıyor
Sivas Belediyesi’nin öncülüğünde Sivas Off Road Kulübü’nün işbirliğinde düzenlenecek olan ’Sivas Belediyesi Off Road Oyunları’ 29 Eylül Pazar günü Sivas’ta yapılacak.
Spor 27.09.2019, 11:01
Sivas Belediyesi’nin öncülüğünde Sivas Off Road Kulübü’nün işbirliğinde düzenlenecek olan ’Sivas Belediyesi Off Road Oyunları’ 29 Eylül Pazar günü Sivas’ta yapılacak.
Türkiye’den çok sayıda off road tutkunlarının katılacağı oyunlar, 29 Eylül Pazar günü saat 10.30’da başlayacak.
Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise, tüm adrenalin tutkunlarını Pazar günü oynanacak olan Off Road oyunlarına davet ederek, “Sivas Belediyesi Off Road oyunlarına tüm halkımız davetlidir. Türkiye’nin 4 bir yanından meraklılarını şehrimizde misafir edeceğiz” dedi.(İHA)
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