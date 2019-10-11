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Ogenyi Onazi gün sayıyor

Geçen sezon Çaykur Rizespor maçında aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi formasına kavuşmak için gün sayıyor.

Spor 11.10.2019, 10:28 11.10.2019, 10:35
Ogenyi Onazi gün sayıyor
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Geçen sezon Çaykur Rizespor maçında aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi formasına kavuşmak için gün sayıyor.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında 23 Aralık 2018’de oynanan ve bordo-mavililerin 4-1 kazandığı maçın 32. dakikasında sakatlanan Onazi’ye Aşil Rüptürü (kopma) tanısı konmuştu. Geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık 300 gündür takımdan ayrı kalan Onazi , formasına kavuşacağı günü iple çekiyor. Hafif düzeyde topla çalışmalara başlayan Nijeryalı oyuncunun takımla birlikte yapacağı antrenmanlar sonrası sahalara ne zaman döneceği netlik kazanacak.

ORTA SAHADA REKABET ARTACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Onazi’nin bir an önce sahalara dönebilmesi için durumunu yakından takip ediyor. Nijeryalı oyuncunun tamamen iyileşmesini ve korkularını üzerinden atmasını bekleyen deneyimli teknik adam, orta sahada ciddi bir rekabet ortamı yakalayacak.

BARIŞ PINARI HAREKATI’NA DESTEK

Öte yandan Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi. Türkiye ve Trabzon’la ilgili yaptığı paylaşımlarla büyük bir sempati toplayan 26 yaşındaki oyuncu, Fırat’ın doğusunda başlayan harekata yaptığı paylaşımla destek verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Çaykur Rizespor #Ogenyi Onazi #spor
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