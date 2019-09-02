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Oğuzhan Özyakup milli takım kadrosundan çıkarıldı
- Üst arka baldırından kas yaralanması geçiren Oğuzhan Özyakup, ay-yıldızlı aday kadrodan çıkarıldı
Spor 02.09.2019, 21:22 02.09.2019, 23:49
İSTANBUL (AA) - Oğuzhan Özyakup, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı.
Kulüp takımlarıyla çıktıkları maçlarda sakatlık yaşayan Ozan Tufan ve Dorukhan Toköz'ün tedavilerine başlanırken, iki futbolcunun durumunun milli maç haftası boyunca kontrol altında tutulacağı aktarıldı.
Trabzonspor maçında alt baldırında kas sertleşmesi tespit edilen Emre Belözoğlu'nun tedavisi devam ederken, Okay Yokuşlu'nun tedavi ve rehabilitasyon süreci milli takım kampında geçeceği ifade edildi.