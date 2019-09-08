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Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan...

Spor 08.09.2019, 14:57
Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı


İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kulübü Celta Vigo ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı.

Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek Okay, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere İspanya'ya döndü.

#2020 Avrupa Futbol Şampiyonası #A Milli Takım #EURO 2020 #futbol #moldova #Okay Yokuşlu
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