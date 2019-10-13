Son Dakika
YPG/PKK, DEAŞ'lıların kaçması için kampta yangın çıkardı
Fransa Eğitim Bakanı Blanquer'den başörtüsü açıklaması
Almanya’da PKK yanlıları Türklere saldırdı
Tel Abyad ilçe merkezi terörden kurtarıldı
Trump’tan Barış Pınarı Açıklaması
"Türkiye, güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam etmektedir"

Okçuluk: Türkiye Kupası Final Müsabakaları

- Kayseri'de düzenlenen organizasyon sona erdi - Dereceye giren sporculara ödüllerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan verdi

Spor 13.10.2019, 16:24
Okçuluk: Türkiye Kupası Final Müsabakaları

KAYSERİ (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu faaliyet programında yer alan 2019 Türkiye Kupası Final Müsabakaları sona erdi.

Kayseri Kadir Has Fuar Parkı'ndaki müsabakalarda klasik yay kategorisinde erkeklerde Muhammed Abdullah Yıldırmış birinci, Ulaş Berkim Tümer ikinci, Efe Gürkan Maraş üçüncü oldu.

Kadınlarda ise birinciliği Ecem Anagöz, ikinciliği Gülnaz Büşranur Coşkun, üçüncülüğü ise Aybüke Aktuna elde etti.

Sporculara madalyalarını ödül törenine katılan ve atışları izleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan verdi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, okçulukta genç sporcuların çok iyi çıkış yakaladığını söyledi.

Bunun okçuluğun Türkiye'de gelişmesi adına ümit verici olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah 2020 olimpiyatları için de çok ümitliyiz. Okçulukta madalya almaya Allah'ın izniyle 2020'de başlayacağız. Son yıllardaki gelişmenin aynı şekilde artmasını ümit ediyoruz. Türkiye'de okçuluk liginin olması konusunda çalışmalar belirli noktaya geldi. Lisanslı sporcu sayısında önemli mesafe aldık. Bugün bu müsabakalara ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz."

Erdoğan, daha sonra 3. Kayseri Kitap Fuarı'nı gezdi.

Yazar Yavuz Bahadıroğlu ve Mustafa Armağan'ın bulunduğu stantları da ziyaret eden Erdoğan, yazarlarla ve okurlarla sohbet etti.

#Okçuluk #Klasik yay #kayseri #Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan #Türkiye Kupası
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@