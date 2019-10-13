Okçuluk: Türkiye Kupası Final Müsabakaları
- Kayseri'de düzenlenen organizasyon sona erdi - Dereceye giren sporculara ödüllerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan verdi
KAYSERİ (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu faaliyet programında yer alan 2019 Türkiye Kupası Final Müsabakaları sona erdi.
Kayseri Kadir Has Fuar Parkı'ndaki müsabakalarda klasik yay kategorisinde erkeklerde Muhammed Abdullah Yıldırmış birinci, Ulaş Berkim Tümer ikinci, Efe Gürkan Maraş üçüncü oldu.
Kadınlarda ise birinciliği Ecem Anagöz, ikinciliği Gülnaz Büşranur Coşkun, üçüncülüğü ise Aybüke Aktuna elde etti.
Sporculara madalyalarını ödül törenine katılan ve atışları izleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan verdi.
Bunun okçuluğun Türkiye'de gelişmesi adına ümit verici olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"İnşallah 2020 olimpiyatları için de çok ümitliyiz. Okçulukta madalya almaya Allah'ın izniyle 2020'de başlayacağız. Son yıllardaki gelişmenin aynı şekilde artmasını ümit ediyoruz. Türkiye'de okçuluk liginin olması konusunda çalışmalar belirli noktaya geldi. Lisanslı sporcu sayısında önemli mesafe aldık. Bugün bu müsabakalara ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz."
Erdoğan, daha sonra 3. Kayseri Kitap Fuarı'nı gezdi.
Yazar Yavuz Bahadıroğlu ve Mustafa Armağan'ın bulunduğu stantları da ziyaret eden Erdoğan, yazarlarla ve okurlarla sohbet etti.
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