Okçuluk: Zafer Haftası Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası





BURSA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Bursa'da dün başlayan Zafer Haftası Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Atıcılar Olimpik Atletizm Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakalara, 42 ilden 97 kulüp katılıyor.

Şampiyonada, erkek ve kız toplam 895 sporcu ile tarihindeki en yüksek katılım sayısına ulaşıldığı bildirildi. Klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılan müsabakalarda, 9-10 yaş ile 11-12 yaş gruplarında sporcular mücadele veriyor.

Zafer Haftası dolayısıyla organize edilen yarışlar, yarın yapılacak müsabakaların ardından ödül töreniyle sona erecek.



