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Okçulukta final heyecanı

- Kayseri'de düzenlenen 2019 Türkiye Kupası Final Müsabakaları'nda makaralı yay kategorisinde birinciler belli oldu

Spor 12.10.2019, 17:11
Okçulukta final heyecanı

KAYSERİ (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu faaliyet programında yer alan 2019 Türkiye Kupası Final Müsabakaları, Kayseri'de devam ediyor.

Kadir Has Fuar Parkı'nda dün adaptasyon atışlarıyla başlayan ve kategorilerinde Türkiye sıralamasında ilk 8'de yer alan 32 sporcunun katıldığı müsabakalar, bugün makaralı yay atışlarıyla devam etti.

Makaralı yay kategorisinde erkeklerde birinciliği Evren Çağıran, ikinciliği Muhammed Yetim, üçüncülüğü de Demir Elmaağaçlı elde etti. Kadınlarda ise Ayşe Bera Süzer birinci, İpek Tomruk ikinci, Yeşim Bostan üçüncü oldu.

Müsabakalar, yarın klasik yay kategorisiyle devam edecek.

#Ayşe Bera Süzer #2019 Türkiye Kupası Final müsabakaları #Türkiye Okçuluk Federasyonu
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