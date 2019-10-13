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Okçulukta final heyecanı
- Kayseri'de düzenlenen 2019 Türkiye Kupası Final Müsabakaları'nda makaralı yay kategorisinde birinciler belli oldu
Spor 12.10.2019, 17:11
KAYSERİ (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu faaliyet programında yer alan 2019 Türkiye Kupası Final Müsabakaları, Kayseri'de devam ediyor.
Makaralı yay kategorisinde erkeklerde birinciliği Evren Çağıran, ikinciliği Muhammed Yetim, üçüncülüğü de Demir Elmaağaçlı elde etti. Kadınlarda ise Ayşe Bera Süzer birinci, İpek Tomruk ikinci, Yeşim Bostan üçüncü oldu.
Müsabakalar, yarın klasik yay kategorisiyle devam edecek.
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