Son Dakika
Başkentte 7 yıl sonra derbi heyecanı
Basketbol Süper Ligi’nde ilk hafta heyecanı
Yüzlerce asker arasında gözyaşlarıyla "Ali"sini aradı
Potada 54. sezon heyecanı başlıyor
4 bin 920 turist Antalya’dan ülkelerine gönderildi
Raflardan düşen tabakalardan masanın altına sığınarak kurtuldu

Okçulukta tarihi yükseliş

- Türkiye, okçulukta dünya klasmanında ilk kez üçüncü sıraya yükseldi - Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu: "Yaptığımız planlama bizi hedeflerimize doğru götürüyor" - Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin: "Genç bir kadroyla bu başarıyı elde etmek okçuluğun geleceği adına çok önemli"

Spor 27.09.2019, 12:53
Okçulukta tarihi yükseliş
banner63

ANKARA (AA) - HÜSEYİN DOĞRU - Türkiye, okçulukta 2019'u ülkeler klasmanında tarihinde ilk kez, ilk üç içinde tamamladı.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından ülkelerin sene içinde aldıkları puanlara göre oluşturulan genel sıralamada Türkiye, tarihinde ilk kez 2019'u ilk üç içinde tamamlama başarısı gösterdi. Dünya Okçuluk Federasyonunun olimpik ve makaları yay kategorilerinden oluşturduğu genel tasnifinde ABD ilk sırada yer aldı. Okçulukta 2019 sezonunu Güney Kore ikinci, Türkiye ise üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez ilk üç içinde yer aldıkları için teknik heyet ve sporcuları kutladı.

Türk okçuluğunun geleceğinin garanti altına alınması için projeler hayata geçerdiklerini belirten Topaloğlu, şunları söyledi:

"Daha önce altyapıya yönelik milli takımı gençleştirme çalışmaları yaptık ve yetenekli çocuklarımızı yukarıya taşıdık. Türkiye, okçulukta uluslararası organizasyonlarda adından söz ettiriyor. Genel klasmanda ilk kez ilk üç içinde yer aldık. 2019 bizim için bu anlamda başarılı geçti. Sporcuların başarıları için proje ve planlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Yaptığımız planlama bizi hedeflerimize doğru götürüyor. Önceliğimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Bu yönde gerekli stratejilerimizi yönetim, teknik heyet ve kurullarımızla yapıyoruz. Hedeflerimize emin adımlarla, sürdürülebilir bir sistem dahilinde ilerliyoruz."


- "2019'u 29 madalyayla tamamladık"


Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin de ilk defa üst sıralarda yer aldıkları için mutlu oldukları dile getirdi.

Dünya Kupası'ndaki yarışlardaki başarı ve katılımlar sonucu sıralamanın oluştuğunu vurgulayan Ergin, "2019 sezonunu 29 uluslararası madalyayla tamamladık. Toplam puanlamayla ilk üç içinde yer aldık. Genç bir kadroyla bu başarıyı elde etmek okçuluğun geleceği adına çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonumuzun sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanarak gençlerimizi yarınlara hazırlamaya çalışıyoruz. Kaynak ve imkanlarımızı en doğru şekilde kullanarak hedefimize ulaşacağız." diye konuştu.


#Abdullah Topaloğlu #Dünya Okçuluk Federasyonu #Göktuğ Ergin #Okçuluk #Türkiye Okçuluk Federasyonu
Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:11
Güneş 06:34
Öğle 12:45
İkindi 16:06
Akşam 18:45
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@