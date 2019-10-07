Okçulukta TOHM sporcularından 7 madalya

ANKARA (AA) - Uluslararası Gürcistan Okçuluk Turnuvası'nda mücadele eden Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları, 7 madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, TOHM sporcuları temsil etti.

Klasik yay erkek takım yarışmalarında Batuhan Ayaz, Musa Arzuman ve Alp Akış'tan oluşan ekip altın madalya kazanırken, Efe Gürkan Maraş, Çağrı Çolakoğlu ve Furkan Sert'in yer aldığı takım gümüş madalya elde etti.

Buse Yaren Ateş, Gökçe Demirel ve Aysima Karaoğlu'nun oluşturduğu klasik yay kadın takımı da ikinci oldu.

Klasik yay karışık takım müsabakalarında ise Efe Gürkan Maraş-Aysima Karaoğlu ikilisi bronz madalya aldı.

Turnuvada klasik yay bireysel erkeklerde Efe Gürkan Maraş altın madalyaya uzanırken, Alp Akış üçüncülük kürsüsüne çıktı.



Klasik yay bireysel kadınlarda da Buse Yaren Ateş, bronz madalya elde etti.



TOHM sporcuları böylece toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.