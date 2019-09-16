“Okul Spor Kulüpleri” çalışmalarına başlıyor

Türk sporunda genç yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan “Okul Spor Kulüpleri’’ projesine start veriliyor. Proje kapsamında Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki 6 okulda kurulan Okul Spor Kulüpleri, eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte çalışmalarına başlıyor.

Gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen Okul Spor Kulüpleri projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesindeki çalışmalarına başlayacak olan 6 okula çevrildi.

AMAÇ ERKEN YAŞTA SPOR

Öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve genç yaşta yeteneklerinin keşfedilmesi amacıyla okullarda 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü Okul Spor Kulüpleri Projesi kapsamında, Etimesgut'ta spor salonu olan 6 okul belirlenerek okul spor kulüpleri hayata geçirildi.

Proje kapsamında Spor kulüpleri ile çocuklar hem profesyonelliğe yönlendirilecek hem de bireysel uluslararası alanda sportif başarıları yükseltecek sporculara imkan sağlanacak.

Proje sayesinde ayrıca hem o okulun öğrencileri hem de okul dışından çocuklar spor yaparak zararlı alışkanlıklar ve hareketsiz yaşamdan uzak duracak. Ayrıca kendilerine yeni hedefler koyabilecekler.

6 OKUL 10 BRANŞ

Proje kapsamında Şehit Mutlucan Kılıç Ortaokulunda masa tenisi, badminton, eskrim, basketbol; Bağlıca Şehit Kalender Özdemir İmam Hatip Ortaokulunda voleybol, masa tenisi, basketbol, badminton, cimnastik, taekwondo, okçuluk, karate; Cahit Zarifoğlu İlkokulunda masa tenisi, basketbol, eskrim, badminton, cimnastik, taekwondo, okçuluk, karate; Ahi Evran Ortaokulunda voleybol, halter, taekwondo, basketbol, cimnastik, Şehit Mehmet Akif Sancar İlkokulunda atletizm, badminton, voleybol, basketbol, Eryaman Kooperatifler Birliği Ortaokulunda voleybol, basketbol branşlarında çalışmalar yapılacak.

Bu okullara cimnastikte 5-10 yaş, diğer branşlarda ise 8-16 yaş aralığındaki öğrenciler başvurabilecektir. Okul spor kulüpleri ücretsiz olarak öğrencilere hizmet verecek.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hamza Güneş, "Bu kulüplerle hem öğrencilerimizi hem de mahalle çocuklarını sağlıklı bir nesil için sporla buluşturacağız, zararlı alışkanlıklardan ve hareketsiz yaşamdan uzak tutmaya çalışacağız. Hem de yarışma heyecanını yaşatıp belki de ülkemize başarılı sporcular armağan edeceğiz" dedi.

Etimesgut İlçe Millî Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım da her türlü sosyal projeye katkı sunmak istediklerini belirterek, "Temel amacımız çocuklarımız sporla iç içe olsun. Zamanını değerlerini kılmak adına bu projeyi hayata geçiriyoruz. Belirli spor dallarında kendini geliştiren öğrenciler burada eğlenceli vakit de geçiriyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin sporla buluşması ve bunların faaliyetlerinin tanıtımı konusunda elimizden gelen tüm katkıyı sunacağız" ifadelerini kullandı.