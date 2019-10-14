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Olcan Adın futbolu bıraktı

Son olarak Antalyaspor’da top koşturan 34 yaşındaki oyuncu Olcan Adın, futbolu bıraktığını açıkladı.

Spor 14.10.2019, 15:44 14.10.2019, 16:37
Olcan Adın futbolu bıraktı

Son olarak Antalyaspor’da top koşturan 34 yaşındaki oyuncu Olcan Adın, futbolu bıraktığını açıkladı.

Kariyerinde Fenerbahçe, Gaziantepspor, Karşıyaka, Antalyaspor, Trabzonspor, Galatasaray, Akhisarspor ve Antalyaspor formaları giyen Olcan Adın, futbolu bıraktığını açıkladı. Söz konusu takımlarda çıktığı 366 maçta 73 gol atıp, 64 de asist yapan 34 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yaklaşık 21 yıldır sürdürdüğüm futbolculuk kariyerimi, edindiğim bilgi ve tecrübeyi ileri taşımak adına bugün itibariyle noktalıyorum. Hayatımın en büyük parçasını geride bırakmak hüzünlendirse de tüm yaşadıklarım ve sizleri tanıma şansı bulduğum için kalbim şükranla dolu. Hayatımın ilk yarısına veda ederken, her zaman yanımda olan aileme ve dostlarıma, bana güvenen tüm teknik direktörlerime, destekleriyle güç veren taraftarlara, ailem saydığım takım arkadaşlarıma ve bir şekilde hayatıma dokunan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kariyerim boyunca yaşadığım her şey için çok mutluyum. Umarım ben de sizlerde güzel anılar bırakabilmişimdir."

(UA-GME-S)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#olcan adın #Antalyaspor #futbol
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