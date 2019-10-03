Olimpiyat şampiyonu Kuzmina, biatlonu bıraktı

ANKARA (AA) - Olimpiyat ve dünya şampiyonu Slovak biatlet Anastasiya Kuzmina, aktif spor kariyerini 35 yaşında noktaladı.

Rusya doğumlu Slovak sporcu Kuzmina, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, bırakma kararını almanın çok zor olduğunu belirterek, taraftarlar ve ailesi başta olmak üzere kariyeri boyunca kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

Kış olimpiyatlarında 3 altın, 3 gümüş madalya kazanan Kuzmina'nın, dünya şampiyonalarında ise birer altın, gümüş ve bronz madalyası bulunuyor.