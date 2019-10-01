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"Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim"
- 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sörfçü Dilara Uralp: "Ülkem adına kotayı aldığım için çok mutluyum. Bundan sonra olimpiyatlar için sıkı çalışmaya devam edeceğim"
Spor 01.10.2019, 13:36
ANKARA (AA) - RS:X Rüzgar Sörfü Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli sporcu Dilara Uralp, "Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." ifadesini kullandı.
Tokyo 2020'ye katılmaya hak kazanan milli sporcu, "Öncelikle hayatımda ilk defa bir Dünya Şampiyonası'nda altın gruba kaldım ve 106 kişi arasında yarışı 36. sırada tamamlayarak en iyi derecemi yapmış oldum. 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota yarışı olan bu şampiyonada ülkem adına kotayı aldığım için de çok mutluyum. Bundan sonra olimpiyatlar için sıkı çalışmaya devam edeceğim. Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.
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