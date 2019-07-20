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Olympiakos, Yunan Oyuncu Vangelis Mantzaris ile Yollarını Ayırdı

Yunan basketbol ekiplerinden Olympiakos, 8 yıldır takımda forma giyen Yunan oyuncusu Vangelis Mantzaris ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor 20.07.2019, 12:35 20.07.2019, 13:29
Olympiakos, Yunan Oyuncu Vangelis Mantzaris ile Yollarını Ayırdı

Yunan basketbol ekiplerinden Olympiakos, 8 yıldır takımda forma giyen Yunan oyuncusu Vangelis Mantzaris ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Yunan ekiplerinden Olympiakos, uzun yıllardır takımda forma giyen Vangelis Mantzaris ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mantzaris’e emeklerinden dolayı teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dilendi.

8 yıldır kırmızı-beyazlıların formasını giyen 29 yaşındaki basketbolcu, 2 THY Euroleague ve 3 Yunan Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Yunan oyuncu geçtiğimiz sezon Euroleague’de ise 1.4 sayı, 1.6 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Vangelis Mantzaris’in Rus ekibi UNICS Kazan ile anlaşması bekleniyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Vangelis Mantzaris #spor #basketbol #yunan #Olympiakos
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