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Ordulu sporcu Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Tekvando Federasyonu tarafından İspanya’da düzenlenen Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda Ordu Mor Beyaz Spor Kulübü sporcusu Server Balaban, 48 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.
Spor 05.10.2019, 14:27
Avrupa Tekvando Federasyonu tarafından İspanya’da düzenlenen Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda Ordu Mor Beyaz Spor Kulübü sporcusu Server Balaban, 48 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.
Tekvando teknik direktörü Halil Öziş ise duygularını şöyle ifade etti: "Bir Avrupa şampiyonluğunu daha yakladık. Bu başarılar kolay gelmiyor. Bu Avrupa şampiyonluğunun arkasında müthiş bir emek ve planlama var. Bizim hikayemiz müthiş. İlgilenenlerin ve ilgililerin okuması gerekir ki, bizim emeklerimizi anlasınlar. 48 kg’da Server Balaban’ın Avrupa şampiyonu olması emeklerimizin karşılığını görmek açısından bizi mutlu etti" diye konuştu.(Metin Akyürek/İHA)
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