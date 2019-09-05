"Örümcek Adam" lakaplı başpehlivan Gökmen başarıya doymuyor
Er Meydanlarının “Örümcek Adam” lakaplı başpehlivanı Serhat Gökmen, bu sezon yarıştığı bütün güreşlerde derece almaya devam ediyor.
Er Meydanlarının “Örümcek Adam” lakaplı başpehlivanı Serhat Gökmen, bu sezon yarıştığı bütün güreşlerde derece almaya devam ediyor.
ELMALI GÜREŞLERİNE DE HAZIR
Tarihi Kırkpınar Edirne Yağlı Güreşleri’nden tarih olarak daha eski olduğu belirtilen ve bu yıl 6-8 Eylül tarihleri arasında 667’ncisi düzenlenecek olan Elmalı Yağlı Güreşleri’nde de aynı başarıyı yakalamak için hız kesmeden antrenmanlarına devam eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in başpehlivanı Serhat Gökmen, aldığı ödül ve dereceleri Manavgat Belediyesi ve Manavgat halkı adına aldığını belirtti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başpehlivan Serhat Gökmen’in Manavgat’ı ata sporunda en iyi yerlerde temsil ettiğini ifade etti. Sözen, “ Örümcek Adam lakaplı başpehlivanımız bu seneki bütün müsabakalarında tüm gücüyle, halkımız ve Manavgat Belediyemiz adına mücadele etti. Bu inanç ve azim başarı olarak geri döndü. Başpehlivanımızın Elmalı Güreşleri’nde de göğsümüzü kabartacağına inancımız tam. Bizlere ve Manavgat halkına bu mutluluğu yaşattığı için kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Başarıları daim olsun” dedi.(İHA)