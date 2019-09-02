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Osaka'dan ABD Açık'a veda
- Tek kadınlarda dünya 1 numarası Japon Osaka, 4. turda karşılaştığı İsviçreli Bencic'e 2-0 yenildi
Spor 02.09.2019, 19:28
İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda dünya 1 numarası Naomi Osaka, 4. turda elendi.
Japon tenisçi Osaka, 1 saat 27 dakikalık mücadelenin ardından 7-5 ve 6-4'lük setlerle rakibine 2-0 mağlup olarak ABD Açık'a dördüncü turda veda etti.
Grand slam kariyerinde ikinci kez 4. turu geçme başarası gösteren 22 yaşındaki İsviçreli Bencic, çeyrek finalde Hırvat Donna Vekic ile eşleşti.
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