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Osmanlı, Hatay maçına kilitlendi!

Pazar günü sahasında Hatayspor’u ağırlayacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tek antrenmanla devam ettirdi.

Spor 02.10.2019, 14:48 Ramazan Durmuş
Osmanlı, Hatay maçına kilitlendi!
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Pazar günü sahasında Hatayspor’u ağırlayacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tek antrenmanla devam ettirdi.

Son haftalarda ardı ardına aldığı puanlarla güzel bir hava yakalayan Osmanlıspor, Pazar günü sahasında oynayacağı Hatayspor maçına kilitlendi. Başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.

KOORDİNASYON VE KUVVET ÇALIŞMASI

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmana mor-sarılı ekip, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde kuvvet çalışması yapan oyuncular, 1’e 1 hücum ve savunma organizasyonlarında bulundu. Antrenmanın son bölümünde 4 ayrı grup halinde dar alanda çift kale maç yapan başkent ekibi antrenmanı tamamladı.

1,5 saat süren antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Beykan Şimşek katılmazken; Tugay Kacar, Todorovic ve Erdem Çetinkaya takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

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#tff 1. lig #Osmanlıspor #Hatayspor
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