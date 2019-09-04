Osmanlıspor, Bolu'da kampta
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen TFF 1. Lig'deki Başkent temsilcilerinden Osmanlıspor, çalışmalarını Bolu’ya taşıdı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen başkent ekibi çalışmalarını Bolu’ya taşıdı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Bolu’da kampa girdi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen mor-sarılılar, 6 gün çalışmaları Bolu’da sürdürdükten sonra hazırlık maçı oynayıp Ankara’ya dönecek ve Bursaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
Başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde 1 saat 10 dakika çalıştı. Bolu Koru Otel’in sahasında yapılan antrenmana, oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde pas ve dayanıklılık ağırlıklı çalışma yapan mor sarılılar, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.