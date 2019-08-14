Osmanlıspor, Cumartesi günü Boluspor'u konuk edecek

Ankara futbolunun TFF 1. Lig temsilcilerinden Osmanlıspor, Cumartesi günü sahasında Boluspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına sürdürüyor.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki son antrenman 1,5 saat sürdü. Batıkent Tesislerinde yapılan antrenmana Mor-sarılılar, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Yarı sahada isabetli pas organizasyonuyla devam eden antrenmanda saha kenarına kurulu alanda kuvvet ve çabukluk çalışması yapıldı.

Günün tek antrenmanı 3 takım halinde dönüşümlü olarak yapılan dayanıklılık koşusu ve dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.

Takımda tedavisi devam eden Tugay Kacar takımdan ayrı bireysel antrenman yaparken hafif adale ağrısı bulunan Hasan Kılıç çalışmalarda yer almadı.