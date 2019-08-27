Son Dakika
‘Kıran Operasyonu’nda 19 kilo eroin ve patlayıcı kalıbı ele geçirildi
TPFD Altın Top Ödülleri sahiplerini buldu
Şemdinli’de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
Bakan Soylu’dan Kayyum Belediyesinden hediye aldığı iddialarına sert yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu Şile’de muhtarlarla bir araya geldi
Bakan Soylu: "Yurt içindeki terörist sayısı 600’ün altına düştü"
Serbest piyasada altın fiyatları- 27 Ağustos 2019
Eski eş dehşeti ; Yer İstanbul
Günün özeti - 27 Ağustos 2019
Hafter’in komutanından itiraf: “Hafter’in yanında BAE vardı”

Osmanlıspor'da hedef 3 puan

TFF 1. Lig’in 3. haftasında sahasında Adanaspor’u ağırlayacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor 27.08.2019, 16:37 Ramazan Durmuş
Osmanlıspor'da hedef 3 puan

TFF 1. Lig’in 3. haftasında sahasında Adanaspor’u ağırlayacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Osmanlıspor, bu hafta sahasında Adanaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün de devam ettiı.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki bugünkü antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Çalışmalara tedavisi devam eden Tugay Kacar, hafif adale ağrıları bulunan Mehmet Yiğit ve Hasan Kılıç ile bağırsak enfeksiyonu yaşayan Mertan Caner Öztürk katılmadı.

Mor-sarılılar antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu istasyonlarda çabukluğa yönelik çalışmalarda bulunan oyuncular daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptı. 4 grup halinde dar alanda 5’e 5 maç yapan Başkent ekibi antrenmanı sonlandırdı.

banner62
#spor #futbol #tff 1. lig #Osmanlıspor #Hedef 3 puan #Adanaspor #Teknik direktör Mustafa Dalcı
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
İmsak 04:34
Güneş 06:04
Öğle 12:55
İkindi 16:38
Akşam 19:37
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@