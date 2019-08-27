Osmanlıspor'da hedef 3 puan

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TFF 1. Lig’in 3. haftasında sahasında Adanaspor’u ağırlayacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor 27.08.2019, 16:37 Ramazan Durmuş
TFF 1. Lig’in 3. haftasında sahasında Adanaspor’u ağırlayacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Osmanlıspor, bu hafta sahasında Adanaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün de devam ettiı.
Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki bugünkü antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Çalışmalara tedavisi devam eden Tugay Kacar, hafif adale ağrıları bulunan Mehmet Yiğit ve Hasan Kılıç ile bağırsak enfeksiyonu yaşayan Mertan Caner Öztürk katılmadı.
Mor-sarılılar antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu istasyonlarda çabukluğa yönelik çalışmalarda bulunan oyuncular daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptı. 4 grup halinde dar alanda 5’e 5 maç yapan Başkent ekibi antrenmanı sonlandırdı.
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