Osmanlıspor'da Kaleci Mele de takıma katıldı

TFF 1. Lig'de Başkentin temsilcilerinden Osmanlıspor'da Pan Amerika Oyunları’nda Uruguay 23 yaş altı milli takımının kalesini koruyan Santiago Mele de takıma katıldı ve dün antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

HEDEF BOLUSPOR

Boluspor hazırlıklarını sürdüren Başkent ekibi, Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde 1,5 saat çalıştı. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman dar alandaki pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda 1’e 1, 2’ye 2, 3’e 3 ve 4’e 4 hücum ve savunma organizasyonlarında bulunan mor-sarılılar tam sahada taktik ağırlıklı maç yaptı. Taktik maçında, teknik direktör Mustafa Dalcı, oyunu durdurarak futbolcularını uyardı. Günün tek antrenmanı bireysel olarak yapılan duran top organizasyonlarıyla son buldu.

Başkent ekibinde tedavisi devam eden Tugay Kacar ve hafif adale ağrısı bulunan Hasan Kılıç takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.