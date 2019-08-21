Osmanlıspor'da, Keçiörengücü derbisi için yoğun tempo

TFF 1. Lig'deki Başkent temsilcilerinden Osmanlıspor, Keçiörengücü’yle oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.

Sezona 3-1'lik bir galibiyetin morali ile giren Başkent ekibi, Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda mor-sarılılar iki grup halinde dönüşümlü olarak çalıştı. Gruplar halinde saha içerisinde ısınmaya yönelik istasyon çalışması yapan oyuncular daha sonra fitness salonunda kuvvet ağırlıklı çalıştı.

ORTA VE ŞUT ÇALIŞTILAR

Antrenmanın son bölümünde orta ve şut organizasyonlarında bulunan mor-sarılı ekip stretching çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. 1 saat 20 süren antrenmana tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmazken bu oyuncu takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.