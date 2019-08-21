Son Dakika
Osmanlıspor'da, Keçiörengücü derbisi için yoğun tempo
Derbi maçında Keçiörengücü’yle karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 21.08.2019, 11:48 21.08.2019, 11:53 Ramazan Durmuş
TFF 1. Lig'deki Başkent temsilcilerinden Osmanlıspor, Keçiörengücü’yle oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi.
Sezona 3-1'lik bir galibiyetin morali ile giren Başkent ekibi, Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda mor-sarılılar iki grup halinde dönüşümlü olarak çalıştı. Gruplar halinde saha içerisinde ısınmaya yönelik istasyon çalışması yapan oyuncular daha sonra fitness salonunda kuvvet ağırlıklı çalıştı.
ORTA VE ŞUT ÇALIŞTILAR
Antrenmanın son bölümünde orta ve şut organizasyonlarında bulunan mor-sarılı ekip stretching çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. 1 saat 20 süren antrenmana tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmazken bu oyuncu takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
23°
hafif yağmur
Namaz Vakti 21 Ağustos 2019
|İmsak
|04:26
|Güneş
|05:58
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:43
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Trabzonspor
|1
|1
|9. Kasımpaşa
|1
|1
|10. Ankaragücü
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Gençlerbirliği
|1
|0
|13. Göztepe
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Beşiktaş
|1
|0
|17. Başakşehir
|1
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|2
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|2
|2
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Granada
|1
|1
|10. Villarreal
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Valencia
|1
|1
|13. Eibar
|1
|0
|14. Real Betis
|1
|0
|15. Barcelona
|1
|0
|16. Getafe
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0