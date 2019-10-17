Son Dakika
Beşiktaş’ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu
Zehra Sayers, "BBC 100 Kadın 2019" listesinde
TEMAD'dan “Barış Pınarı Harekatı'na“ destek
Rosneft, Suriye sınırındaki çalışmalarını durdurduğunu açıkladı
PKK-YPG’den "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturma çabası
SMO Rasulayn’da, terör örgütünün silah deposunu ele geçirdi

Osmanlıspor dayanıklılığını artırdı

Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettiren başkent ekibi dayanıklılık çalışması yaptı.

Spor 17.10.2019, 17:29 17.10.2019, 17:32 Tuğçe Hanım
Osmanlıspor dayanıklılığını artırdı

Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettiren başkent ekibi dayanıklılık çalışması yaptı.

Pazartesi günü deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk olacak Osmanlıspor, dayanıklılık çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Çalışmalara tedavisi devam eden Halil İbrahim Esen ve soğuk algınlığı bulunan Beykan Şimşek katılmadı.

Mor-sarılılar, topla ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana başladı. Gruplar halinde dar alanda dönüşümlü olarak 5’e 5 oynanan maçın ardından dayanıklılık koşusu yapan oyuncular antrenmanı sonlandırdı.   

banner62
#Fatih Karagümrük #Osmanlıspor #spor #Teknik direktör Mustafa Dalcı
Yorumlar (0)
19°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
İmsak 05:31
Güneş 06:54
Öğle 12:39
İkindi 15:42
Akşam 18:13
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@