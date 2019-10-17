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Osmanlıspor dayanıklılığını artırdı
Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettiren başkent ekibi dayanıklılık çalışması yaptı.
Spor 17.10.2019, 17:29 17.10.2019, 17:32 Tuğçe Hanım
Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettiren başkent ekibi dayanıklılık çalışması yaptı.
Pazartesi günü deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk olacak Osmanlıspor, dayanıklılık çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Çalışmalara tedavisi devam eden Halil İbrahim Esen ve soğuk algınlığı bulunan Beykan Şimşek katılmadı.
Mor-sarılılar, topla ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana başladı. Gruplar halinde dar alanda dönüşümlü olarak 5’e 5 oynanan maçın ardından dayanıklılık koşusu yapan oyuncular antrenmanı sonlandırdı.
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