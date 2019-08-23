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Osmanlıspor, derbi için gol çalıştı

Keçiören Aktepe Stadı’nda başkent derbisinde Keçiörengücü’yle karşılaşacak olan Osmanlıspor gol organizasyonlarında bulundu.

Spor 23.08.2019, 09:06 23.08.2019, 09:48 Ramazan Durmuş
Osmanlıspor, derbi için gol çalıştı
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Osmanlıspor gol çalıştı - HaberlerAnkara.Com
Osmanlıspor gol çalıştı - HaberlerAnkara.Com

Cumartesi günü Keçiören Aktepe Stadı’nda başkent derbisinde Keçiörengücü’yle karşılaşacak olan Osmanlıspor gol organizasyonlarında bulundu.

24 Ağustos Cumartesi günü saat 16:30’da başkentin TFF 1. Lig’e yeni çıkan ekiplerinden Keçiörengücü’yle derbi maçına çıkacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını devam ettirdi.

Başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde 1 saat 45 dakika çalıştı. Mor-sarılılar, antrenmana topla ısınma çalışmasıyla başladı. Koordinasyona ve çabukluğa dayalı oyunla devam eden antrenmanda daha sonra uzun-kısa pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ikinci bölümünde şut organizasyonlarında bulunan oyuncular, tam sahada oynanan taktik ağırlıklı maçla antrenmanı sonlandırdı. Tedavisi devam eden Tugay Kacar fitness salonunda bireysel antrenman yaptıktan sonra antrenman sahasında takımdan ayrı koşu yaptı.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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#spor #futbol #tff 1. lig #Osmanlıspor #Keçiörengücü #Başkent derbisi
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