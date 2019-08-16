Osmanlıspor, genç kadrosuna güveniyor

TFF 1. Lig’in Başkent temsilcilerinden Osmanlıspor’un Teknik Direktörü Mustafa Dalcı iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerinii söyledi. Yönetimle ortak görüş doğrultusunda maliyeti yüksek ve sözleşmesi sona eren oyuncularla yollarını ayırdıklarına vurgu yapan Dalcı, “Kadromuz geçmiş sezonlara oranla gençlerden kurulu ve hepsi birbirinden yetenekli ve karakterli bir oyuncu grubu. Bu oyuncu grubumuzla birlikte iyi bir kamp dönemi geçirdik. Hazırlık kampı süresince oynadığımız maçlarda oyuncularımız, beklentilerimizi büyük oranda sahaya yansıttı. Belli bölgelerdeki eksiklerimizi yönetimimize bildirdik ve bu bölgelere yapılacak takviyelerle ligde önemli işlere imza atacağımızı düşünüyorum” dedi.

EVİMİZDE OYNAMAK AVANTAJ

Sezonun ilk maçını Ankara’da oynayacak olmanın avantaj olduğuna vurgu yapan Dalcı, “Boluspor bu sezon yaptığı transferlerle iyi bir kadro oluşturdu. Rakibimizin gücünü ve kalitesini biliyoruz. Boluspor karşısında sahada herkesin üstüne düşen görevi başarıyla yerine getireceğine inanıyorum. Hak edenin kazandığı, kazasız belasız bir sezon olması en büyük dileğimiz” şeklinde konuştu.

OSMANLISPOR GOL ÇALIŞTI

Bu arada Osmanlıspor, yarın sahasında Boluspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Topla ısınma ve koordinasyona yönelik oyunla başlayan antrenmanda oyuncular daha sonra şut ve gol organizasyonlarına geçti. Antrenman, duran top çalışmasıyla son buldu.