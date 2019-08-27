Osmanlıspor, hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Mor-sarılı Başkent ekibi Osmanlıspor, yeni haftanın hazırlıklarına yenileme antrenmanıyla başladı.

Başkent derbisinde Keçiörengücü karşısında umduğunu bulamayan ve 3 puaünı rakibine bırakan Osmanlıspor, bir günlük izinden sonrayenileme antrenmanına çıktı. Başkent ekibi bu hafta Ankara'da karşılaşacağı Adanaspor maçında yeniden çıkışa geçmenin mücadelesini verecek.

1 SAATLİK ANTRENMAN

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki haftanın ilk antrenmanı 1 saat 10 dakika sürdü. Mor-sarılı ekip, antrenmana takım halinde yapılan yenileme koşusuyla başladı. Yarı sahaya kurulu istasyonlarda rejenerasyon çalışması yapan oyuncular oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Haftanın ilk çalışmasında Hasan Kılıç ve Mehmet Yiğit yer almazken bu oyuncular fitness salonunda bireysel çalışma yaptı.