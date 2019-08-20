Osmanlıspor, Keçiörengücü derbisine hazırlanıyor

Boluspor galibiyetinin ardından bir gün izin yapan Osmanlıspor, Keçiörengücü’yle oynayacağı derbi maçı hazırlıklarına başladı.

İKİNCİ HAFTADA ERKEN DERBİ

Başkent derbisinde Cumartesi günü TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Keçiörengücü’yle karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarına başladı. Boluspor galibiyetinin ardından bir gün izin yapan başkent ekibi kulübün Batıkent Tesisleri’nde 1 saat 10 dakika çalıştı.

ISINMANIN ARDINDAN ÇİFT KALE MAÇ

Isınma koşusuyla başlayan haftanın ilk antrenmanı koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde 3 takım halinde dönüşümlü olarak çift kale maç yapan mor-sarılılar antrenmanı tamamladı.