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Osmanlıspor, milli arayı Bolu'da değerlendiriyor
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu’da kampa girerek değerlendiren başkent ekibi bugün çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Spor 04.09.2019, 23:22 Ramazan Durmuş
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu’da kampa girerek değerlendiren başkent ekibi bugün çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Koru Hotel’in antrenman sahasında yapılan akşam antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü. Çalışmalara hafif adale ağrısı bulunan Jovan katılmazken Okan Deniz takımdan ayrı kondisyoner gözetiminde koştu. Mor-sarılı ekip antrenmana topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
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