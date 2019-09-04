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Osmanlıspor, milli arayı Bolu'da değerlendiriyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu’da kampa girerek değerlendiren başkent ekibi bugün çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 04.09.2019, 23:22 Ramazan Durmuş
Osmanlıspor, milli arayı Bolu'da değerlendiriyor

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu’da kampa girerek değerlendiren başkent ekibi bugün çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Milli arayı Bolu Koru Hotel’de kampa girerek değerlendiren Osmanlıspor, kampın ikinci gününü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde günün ilk antrenmanını fitness salonunda gruplar halinde kuvvet ağırlıklı çalışmayla geçiren mor-sarılılar akşam ise antrenman sahasında çalıştı.

Koru Hotel’in antrenman sahasında yapılan akşam antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü. Çalışmalara hafif adale ağrısı bulunan Jovan katılmazken Okan Deniz takımdan ayrı kondisyoner gözetiminde koştu. Mor-sarılı ekip antrenmana topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde çeşitli pas organizasyonlarında bulunan oyuncular dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.  

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