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Osmanlıspor, U19 ile hazırlandı

Osmanlıspor A takımı, U19 takımıyla oynadığı hazırlık maçından 4-1 galip ayrıldı.

Spor 14.10.2019, 09:25 14.10.2019, 09:27 Tuğçe Hanım
Osmanlıspor, U19 ile hazırlandı

Osmanlıspor A takımı, U19 takımıyla oynadığı hazırlık maçından 4-1 galip ayrıldı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradaki maç eksiğini Osmanlıspor A takımı, U19 takımıyla oynadığı maçla giderdi. Başkent ekibi, kendi U19 takımını 4-1’lik skorla mağlup etti. Osmanlıspor A takımının golleri Mertan Caner Öztürk (penaltıdan), Okan Deniz ve 2 tane Yiğit Kotan’dan gelirken; U19 takımının tek golünü Furkan Çelik kaydetti.

Osmanlıspor A takımı sahada; Eyüp (Santiago), Ali Eren (Tamer), Atakan (Tunahan), Mehmet (Kasım), Oğuz (Ali Ülgen), Jovan, Barış (Fatih), Todoroviç, Görkem (Şamil), Okan, Mertan (Yiğit) kadrosuyla yer aldı.

U19 takımı ise; Kerem Vergilier (Hamit), Enes (Batuhan Arda), Berkay (Apo), Kerem Aydoğdu, Furkan (Cengiz), Fahrettin (Enes Nalbant), İlhami (Mehmet Burak), Berk (Buğra), Batuhan, Ali Rıza (Fukan Çelikbacak), Baturalp (Berkay Anıl)  kadrosuyla sahada mücadele etti.

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